Дорога на Восток Николая фон Мекка: как российский промышленник в начале ХХ века изменил транспортную инфраструктуру страны

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XIX-XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в новом просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Развитие железных дорог в XIX-XX веках не только дало толчок для бурного роста экономики, но и изменило восприятие расстояния людьми. Путь, на который в эпоху конных перевозок нужно было заложить неделю, на поезде стало возможным преодолеть всего за сутки. В числе людей, создававших новую транспортную сеть, был промышленник Николай Карлович фон Мекк, который продолжил дело своего отца Карла Федоровича — одного из пионеров железнодорожного строительства в России.
Николай фон Мекк прошел путь от кочегара до председателя правления Общества Московско-Казанской железной дороги, которое под его руководством стало одной из крупнейших компаний по прокладке железнодорожного полотна в стране. Заняв эту должность в 1892 году — в неполные 30 лет, фон Мекк активно взялся за развитие дела. За 27 лет, которые он управлял обществом, были построены сотни километров путей, продумана и создана сопутствующая инфраструктура.
Наиболее интенсивное строительство линий Московско-Казанской железной дороги пришлось на 1893−1903 годы — в этот период пути достигли Казани, было проложено ответвление до Нижнего Новгорода. В последующие 10 лет появилась дорога Люберцы — Муром — Арзамас. Позднее этот участок вошел в магистраль Казань — Екатеринбург. При этом новые линии компания старалась вводить постепенно: фон Мекк тщательно рассчитывал целесообразность строительства в соответствии с уровнем экономического развития региона.
К 1912 году в активе компании было 517 паровозов, почти 700 пассажирских и около 15 тысяч товарных вагонов, в том числе 107 ледников для перевозки сливочного масла и других скоропортящихся продуктов. В 1913 году при Московской пассажирской станции построили первый склад с машинным охлаждением для более эффективной транспортировки товаров, требующих особого режима хранения.
Московско-Казанская железная дорога была одной из первых, где начало развиваться пригородное сообщение. В населенных пунктах по пути следования поездов были обустроены остановочные платформы, продуманы сниженные тарифы за проезд.
Одним из масштабных проектов Общества Московско-Казанской железной дороги во главе с фон Мекком стал Казанский вокзал в Москве. По замыслу Николая Карловича, он должен был символизировать связь Европы и Азии, стать украшением Первопрестольной и «воротами на Восток». Для реализации проекта были приглашены выдающийся архитектор Алексей Щусев и знаменитые художники: Борис Кустодиев, Зинаида Серебрякова, Евгений Лансере, Николай Рерих. Смета на строительство составляла колоссальную по тем временам сумму — семь миллионов рублей. Даже императорский дворец в Крыму стоил почти вдвое дешевле.
Большое внимание Николай фон Мекк уделял заботе об огромном коллективе железнодорожников. Например, чтобы обеспечить сотрудников жильем, он задумал построить «город-сад» с общежитиями, больницами, школами, трамвайными путями. Для этой цели был выкуплен участок земли, где начались работы, однако реализовать проект помешала Первая мировая война. Сейчас на этом месте находятся часть подмосковного города Жуковского и поселок Кратово.
Профессионализм фон Мекка высоко ценила великая княгиня Елизавета Федоровна, называя его «честнейшим слугой царю и Отечеству». Успех Николая Карловича был напрямую связан с его бизнес-стратегией, которая базировалась на тщательных инженерно-изыскательных работах, продуманном проектировании и техническом оснащении, привлечении высококвалифицированных кадров. Но главное — в основе его начинаний лежали большая увлеченность и любовь к своему делу. Результатами же этой работы люди пользуются до сих пор.