Дорога на Восток Николая фон Мекка: как российский промышленник в начале ХХ века изменил транспортную инфраструктуру страны

Одним из масштабных проектов Общества Московско-Казанской железной дороги во главе с фон Мекком стал Казанский вокзал в Москве. По замыслу Николая Карловича, он должен был символизировать связь Европы и Азии, стать украшением Первопрестольной и «воротами на Восток». Для реализации проекта были приглашены выдающийся архитектор Алексей Щусев и знаменитые художники: Борис Кустодиев, Зинаида Серебрякова, Евгений Лансере, Николай Рерих. Смета на строительство составляла колоссальную по тем временам сумму — семь миллионов рублей. Даже императорский дворец в Крыму стоил почти вдвое дешевле.