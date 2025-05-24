Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Простая случайность» режиссёра из Ирана

Награду Панахи вручила актриса Кейт Бланшет. Отмечается, что в прошлом иранский режиссёр уже подавал заявку на участие в Каннском кинофестивале, однако тогда успеха не снискал. Спустя 22 года он снова появился в Каннах, и его фильм забрал главный приз.