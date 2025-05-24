Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Простая случайность» режиссёра из Ирана

Удивительное дело — на Каннском кинофестивале главный приз, «Золотую пальмовую ветвь», присудили фильму иранского режиссёра Джафара Панахи. Называется кинокартина «Простая случайность», и она стала победителем основного конкурса 78-го фестиваля в Каннах, о чём сообщает телеканал France 2.
«Что касается золотой пальмовой ветви, наш выбор пал на Простую случайность Джафара Панахи», — объявило жюри, возглавляемое французской актрисой Жюльет Бинош, свой вердикт.
Награду Панахи вручила актриса Кейт Бланшет. Отмечается, что в прошлом иранский режиссёр уже подавал заявку на участие в Каннском кинофестивале, однако тогда успеха не снискал. Спустя 22 года он снова появился в Каннах, и его фильм забрал главный приз.
Стоит отметить, что Панахи — ярый сторонник западного мира и выступает против собственной страны и её политики, за что в Иране в его отношении возбуждены уголовные дела, а сам режиссёр заочно приговорён к нескольким тюремным срокам.
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