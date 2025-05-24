Облправительство выделит Сызрани дополнительно 200 млн рублей на ремонт дорог

Еще одним строительным объектом, который в ходе визита посетил губернатор, стал путепровод по ул. Московская. Мост, по которому можно добраться до ж/д вокзала, уже давно нуждался в реконструкции, о чем просили и местные жители, подчеркнул глава региона. К ремонту приступили в 2023 году, но затем в проекте тоже нашлись слабые места.