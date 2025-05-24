Облправительство выделит Сызрани дополнительно 200 млн рублей на ремонт дорог

Сегодня, 24 мая, губернатор побывал с рабочим визитом в Сызрани. Там глава региона осмотрел два важных строительных объекта.
Ранее мы писали о сегодняшнем визите Вячеслава Федорищева в Сызрань, где он посетил вертолетное училище и поздравил выпускников 29-й школы с ее окончанием.
Губернатор также побывал на месте строительства нового учебного заведения. Школа, спроектированная в 2022-м году и рассчитанная на 1500 мест, должна была появиться на улице Карла Маркса еще в 2024-м. Но сроки были сдвинуты из-за выявленных ошибок в проекте, уточнил глава региона.
«Пришлось исправлять. Внесли изменения, перенесли сроки сдачи в эксплуатацию. До конца года — достроим, в следующем — дети сядут за парты. Сейчас на объекте задействовано 150 рабочих. Хотя год назад на стройке не было вообще никого. Поручил увеличить количество работников, чтобы все строительно-монтажные работы завершить в этом году», — рассказал Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Еще одним строительным объектом, который в ходе визита посетил губернатор, стал путепровод по ул. Московская. Мост, по которому можно добраться до ж/д вокзала, уже давно нуждался в реконструкции, о чем просили и местные жители, подчеркнул глава региона. К ремонту приступили в 2023 году, но затем в проекте тоже нашлись слабые места.
«К сожалению, по факту пришлось перепроектировать, вносить новые технологические решения. Это привело к срыву сроков. Сейчас работы ведутся по графику, планово. Степень готовности высокая — сделаны все мостовые сооружения. Осталось благоустройство, включая прилегающие территории, тротуарная часть, освещение», — уточнил губернатор.
По словам Вячеслава Федорищева, дорога будет готова уже в августе. Также глава региона добавил, что Сызрани в этом году из облбюджета дополнительно выделят на дорожный ремонт еще 200 млн рублей.
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