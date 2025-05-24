Ласты есть, готовим лодки: Синоптики обещают в Молдове семь дней подряд дождей и гроз — есть вероятность массовых наводнений

В воскресенье на обширных территориях Молдовы ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами — сильные ливни (15−20 л/м²), с градом и шквалистым ветром до 54−65 км/ч, предупреждают синоптики. Днём температура поднимется до +20…+25°C, ночью — от +10 до +16°C. Потом погода еще больше ухудшится: на севере и западе страны пройдут сильные дожди, похолодает до +15°C, местами ожидаются грозы, порывистый ветер и риск подтоплений. Прогноз на следующую неделю также остаётся неутешительным — синоптики обещают до семи дней подряд осадков и нестабильную обстановку.