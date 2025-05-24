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Спасатели обследовали дно водоемов на 80 пляжах Ростовской области

Дно водоемов на пляжах Ростовской области обследовали в преддверии купального сезона.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии купального сезона спасатели Ростовской области проверили дно водоемов уже на 80 пляжах региона. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.

— Получено свыше 90 заявок на проведение обследования и очистку дна пляжей. Больше 80 аквазон уже обследовали водолазы ДПЧС. Особое внимание уделяется подготовке мест отдыха для детей, — рассказал Сергей Бодряков.

За безопасностью на воде следят инспекторы ГИМС донского управления МЧС, сотрудники областного отделения общества спасания на водах «Восвод» и муниципальных аварийно-спасательных формирований. Всю необходимую технику и плавсредства уже подготовили, проведено их техническое освидетельствование.

Параллельно спасатели патрулируют водоемы и ведут профилактическую работу среди населения. Напомним, при любых происшествиях на воде следует звонить по номеру «112».

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