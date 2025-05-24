Спасатели обследовали дно водоемов на 80 пляжах Ростовской области

За безопасностью на воде следят инспекторы ГИМС донского управления МЧС, сотрудники областного отделения общества спасания на водах «Восвод» и муниципальных аварийно-спасательных формирований. Всю необходимую технику и плавсредства уже подготовили, проведено их техническое освидетельствование.