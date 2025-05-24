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Главную награду Каннского фестиваля получил фильм иранского режиссёра

Фильм иранского режиссёра Джафара Панахи «Простая случайность» стал лауреатом главной награды 78-го Каннского кинофестиваля. Картина была признана лучшим полнометражным фильмом в рамках основного конкурса и получила «Золотую пальмовую ветвь». Об этом стало известно на церемонии закрытия, где и состоялось вручение премии.

Источник: Life.ru

Сюжет ленты держится в секрете, что лишь подогревает интерес зрителей. Известно, что в работе над фильмом участвовали также Франция и Люксембург. Главные роли исполнили Хадис Пакбатен, Маджид Панахи, Мохамад Али Эльясмер и Марьям Афшари. «Простая случайность» стала одной из самых обсуждаемых работ фестиваля благодаря своей напряжённой атмосфере и художественной выразительности, характерной для творчества Панахи.

Ранее подготовка к церемонии награждения Каннского кинофестиваля была нарушена из-за внезапного отключения электроэнергии. Здание Дворца фестивалей временно осталось без света, что привело к остановке кинопоказов. Организаторы оперативно подключили резервное питание, однако причина сбоя пока остается неизвестной.