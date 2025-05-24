Главную награду Каннского фестиваля получил фильм иранского режиссёра

Сюжет ленты держится в секрете, что лишь подогревает интерес зрителей. Известно, что в работе над фильмом участвовали также Франция и Люксембург. Главные роли исполнили Хадис Пакбатен, Маджид Панахи, Мохамад Али Эльясмер и Марьям Афшари. «Простая случайность» стала одной из самых обсуждаемых работ фестиваля благодаря своей напряжённой атмосфере и художественной выразительности, характерной для творчества Панахи.
Ранее подготовка к церемонии награждения Каннского кинофестиваля была нарушена из-за внезапного отключения электроэнергии. Здание Дворца фестивалей временно осталось без света, что привело к остановке кинопоказов. Организаторы оперативно подключили резервное питание, однако причина сбоя пока остается неизвестной.