Главную награду Каннского фестиваля получил фильм иранского режиссёра

Сюжет ленты держится в секрете, что лишь подогревает интерес зрителей. Известно, что в работе над фильмом участвовали также Франция и Люксембург. Главные роли исполнили Хадис Пакбатен, Маджид Панахи, Мохамад Али Эльясмер и Марьям Афшари. «Простая случайность» стала одной из самых обсуждаемых работ фестиваля благодаря своей напряжённой атмосфере и художественной выразительности, характерной для творчества Панахи.