Свыше пяти тысяч украинцев въехали в Россию в 2025 году

Свыше пяти тысяч граждан Украины въехали на территорию России в период с января по март 2025 года. При этом всего государственную границу пересекли 5427 украинцев.
Согласно данным статистики, в первом квартале текущего года 5129 украинских граждан приезжали с частными визитами, 186 — с деловыми, 55 — прибыли по работе, 27 — по учебе, 21 — в туристических целях, а еще девять — использовали Россию для транзита, передает РИА Новости.
Вместе с тем президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процесс выдачи виз участникам государственной программы по переселению в РФ соотечественников.
Еще в начале апреля глава государства также подписал указ, согласно которому старообрядцы, переселяющиеся в регионы Дальнего Востока России по программе возвращения соотечественников, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Министерство внутренних дел РФ предложило расширить список категорий соотечественников, которые могут участвовать в программе переселения в качестве репатриантов. Добавить в перечень предлагается родившихся или постоянно проживавших на территориях бывших Белорусской, Казахской, Молдавской и Украинской ССР. Об упрощенном порядке переселения в РФ — в материале «Вечерней Москвы».