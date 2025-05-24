Свыше пяти тысяч украинцев въехали в Россию в 2025 году

Министерство внутренних дел РФ предложило расширить список категорий соотечественников, которые могут участвовать в программе переселения в качестве репатриантов. Добавить в перечень предлагается родившихся или постоянно проживавших на территориях бывших Белорусской, Казахской, Молдавской и Украинской ССР. Об упрощенном порядке переселения в РФ — в материале «Вечерней Москвы».