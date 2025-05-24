«Когда в небо улетали воздушные шары, еле сдержался». О чем вспоминали столичные выпускники на последнем звонке

Его друг и одноклассник Даниил Орловский вспоминает школьные годы с улыбкой. «Эти 11 лет были насыщенными. Особенно запомнился период с пятого по девятый класс — тогда у нас был немного другой состав, но очень дружный, — рассказывает Даниил. — Я участвовал в олимпиадах, в том числе по трудовому обучению, выходил на городской уровень. Это был классный опыт».