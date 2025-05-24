«Когда в небо улетали воздушные шары, еле сдержался». О чем вспоминали столичные выпускники на последнем звонке

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощаться со школой немного грустно. Но грусть эта светлая: впереди взрослые решения, большие планы и новые мечты. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделились выпускники 54-й столичной средней школы Алексей Орехов и Даниил Орловский во время городского праздника «Последний звонок» в «Минск-Арене».
В школах Беларуси сегодня прозвенел последний звонок Финальный аккорд детства. «Последний звонок» для выпускников столицы проходит в «Минск-Арене» «Школа дала мне самых близких людей». Как гимназистки из Минска прощаются с детством «Встретила здесь свою первую любовь». Столичные выпускники рассказали о самых ярких школьных воспоминаниях.
«Одиннадцать лет пролетели как один миг — где-то было сложно, где-то весело. Все это время прошло периодами, но точно не скучно, — делится Алексей. — Самое яркое, пожалуй, — дружба. В школе я нашел настоящих друзей. Думаю, это одна из самых главных ценностей, которую мы унесем с собой».
Алексей поступает в Минский государственный лингвистический университет и говорит, что уже готов к вступительным испытаниям. «Осталось только морально настроиться. А еще попрощаться с учителями. Я буду скучать по многим, — подчеркнул он. — Особенно по классному руководителю — самый добрый, отзывчивый человек. Сегодня было тяжело. Когда в небо улетали воздушные шары, еле сдержался в этот момент».
Его друг и одноклассник Даниил Орловский вспоминает школьные годы с улыбкой. «Эти 11 лет были насыщенными. Особенно запомнился период с пятого по девятый класс — тогда у нас был немного другой состав, но очень дружный, — рассказывает Даниил. — Я участвовал в олимпиадах, в том числе по трудовому обучению, выходил на городской уровень. Это был классный опыт».
Связать свое будущее он планирует с техникой. «Поступить хочу в БНТУ, на инженерную специальность, связанную с электротранспортом. Мне с детства нравилось разбираться, как все устроено. Хочется быть тем, кто создает и развивает», — добавил выпускник.
О последнем звонке говорит с волнением: «Атмосфера отличная. Это и праздник, и немного грусть. Все зависит от нас — каким будет завтрашний день. Своим одноклассникам я хочу пожелать сдать экзамены на отлично и найти свой путь в жизни», — резюмировал Даниил. -0-