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Пленный боец ВСУ рассказал, как командиры за проступки сажали солдат в яму

По словам украинского военного, командиры ВСУ могли отправить группу на задание без воды и еды.

Источник: Аргументы и факты

Украинский военнопленный Виталий Гунтер рассказал, что командиры ВСУ за проступки сажали солдат в яму, а иногда даже запрещали пить воду. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ.

«Если что-то не так, что-то не понял — в яму сразу сажают. Ну и сидишь в яме, мерзнешь», — сказал он.

По словам Гунтера, он жалеет, что подписал контракт с украинской армией, поскольку их постоянно лишали воды и еды.

«Кто-то не допил бутылку воды, старший полигона нашел эту бутылку и объявил “сухой закон”, запретив пить воду», — сообщил пленный.

Украинский боец добавил, что их группу отправили на задание без воды и еды, лишь указав точку на карте.

Ранее пленный рассказал, что командир роты ВСУ застрелил бойца за отказ идти на позицию.