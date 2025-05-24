Пленный боец ВСУ рассказал, как командиры за проступки сажали солдат в яму

Украинский военнопленный Виталий Гунтер рассказал, что командиры ВСУ за проступки сажали солдат в яму, а иногда даже запрещали пить воду. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ.
«Если что-то не так, что-то не понял — в яму сразу сажают. Ну и сидишь в яме, мерзнешь», — сказал он.
По словам Гунтера, он жалеет, что подписал контракт с украинской армией, поскольку их постоянно лишали воды и еды.
«Кто-то не допил бутылку воды, старший полигона нашел эту бутылку и объявил “сухой закон”, запретив пить воду», — сообщил пленный.
Украинский боец добавил, что их группу отправили на задание без воды и еды, лишь указав точку на карте.
Ранее пленный рассказал, что командир роты ВСУ застрелил бойца за отказ идти на позицию.