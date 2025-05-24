Иранский фильм «Простая случайность» получил главную награду на Каннском кинофестивале

Как сообщили местные власти, отключение электроэнергии было вызвано поджогом подстанции, снабжающей город. Также была повреждена опора линии электропередач в коммуне Вильнев-Лубе. В жандармерии считают, что это был умышленный поджог. По данным телеканала France 3, на месте были обнаружены следы легковоспламеняющихся веществ. Кроме того, основание опоры линии электропередач в коммуне Вильнев-Лубе было подпилено, в результате чего опора накренилась. Власти полагают, что здесь также действовали злоумышленники.