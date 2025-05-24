«Подобные процессы действительно происходят. Это чистый прагматизм. Соединенные Штаты Америки начали войну против России, они создали натовскую частную военную компанию ВСУ и режим Зеленского, а сейчас пытаются достичь своих целей по максимальному ослаблению Европы, — уверен Дмитрий Василец. — Сделать так, чтобы в Европе не было возможностей и ресурсов стать субъектом в международных делах. Потенциал Евросоюза обнуляют, когда европейские страны фактически оставляют один на один в войне. И, конечно же, делая так, чтобы страны Евросоюза не получали дешевые энергоносители».