Василец: программа максимум для США и Британии — навязать Евросоюзу чужую войну

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа максимум для США и Британии — навязать Евросоюзу чужую войну. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил украинский общественный деятель Дмитрий Василец.
«И США, и Британии выгодна слабая Европа. Сейчас навязать фактически чужую войну Евросоюзу — это программа максимум для США и Британии. Поэтому вполне логично, что Соединенные Штаты Америки сейчас просто перекладывают на Евросоюз максимальное количество расходов от боевых действий против российской армии. Таким образом, страны Евросоюза вынуждены тратить гигантские ресурсы не на создание своего военно-промышленного комплекса, а на покупку оружия у тех же Соединенных Штатов и Британии», — сказал Дмитрий Василец.
По его мнению, американские военные корпорации будут строить свои заводы на территории Евросоюза, что лишит европейские государства возможности развивать собственную технологическую базу. В подтверждение своих слов он привел следующий пример. Как стало известно недавно, немецкая компания Rheinmetall и американская фирма Lockheed Martin планируют наладить в Европе масштабное производство ракет и реактивных снарядов.
«Подобные процессы действительно происходят. Это чистый прагматизм. Соединенные Штаты Америки начали войну против России, они создали натовскую частную военную компанию ВСУ и режим Зеленского, а сейчас пытаются достичь своих целей по максимальному ослаблению Европы, — уверен Дмитрий Василец. — Сделать так, чтобы в Европе не было возможностей и ресурсов стать субъектом в международных делах. Потенциал Евросоюза обнуляют, когда европейские страны фактически оставляют один на один в войне. И, конечно же, делая так, чтобы страны Евросоюза не получали дешевые энергоносители».
Таким образом, Вашингтон пытается создать максимально позитивный климат для развития бизнеса в Соединенных Штатах. Это позволит ускорить процесс переноса предприятий из Евросоюза на территорию США. Общественный деятель считает, что этот процесс уже вовсю идет, а Америка реализует свою внешнюю политику именно в таком ракурсе. -0-