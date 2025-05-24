WP: Илон Маск уходит из политики из-за трудностей и угроз безопасности

Американский предприниматель Илон Макс решил уйти покинуть свою должность на государственной службе и полностью уйти из политики, сконцентрировав внимание на своих основных проектах — компаниях Tesla и SpaceX. Об этом в субботу, 24 мая, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, бизнесмен принял такое решение по соображениям безопасности, а также из-за трудностей в достижении результатов и негативной реакции на его деятельность на посту главы департамента эффективности правительства.
— Политика была центральной для личности Маска большую часть прошлого года… Он также не ожидал уровня негативной реакции против него лично или против его компаний, включая случаи насилия на объектах Tesla, — говорится в материале.
Сам Маск рассказывал, что продолжит возглавлять основанную им Tesla через пять лет, но планирует отойти от политики. При этом СМИ сообщили, что совет директоров компании начал поиск нового генерального директора на из-за снижения стоимости акций на фондовом рынке и недовольства части инвесторов.