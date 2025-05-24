WP: Илон Маск уходит из политики из-за трудностей и угроз безопасности

Сам Маск рассказывал, что продолжит возглавлять основанную им Tesla через пять лет, но планирует отойти от политики. При этом СМИ сообщили, что совет директоров компании начал поиск нового генерального директора на из-за снижения стоимости акций на фондовом рынке и недовольства части инвесторов.