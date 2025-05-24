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Баннер в честь юбилея «Комсомольской правды» запустили на стадионе в Ростове

На медиафасаде стадиона в Ростове запустили баннер в честь 100-летия «Комсомольской правды».

Источник: Комсомольская правда

На медиафасаде стадиона «Ростов Арена» в донской столице запустили бегущую строку в честь 100-летия «Комсомольской правды». Напомним, вековой юбилей издание отмечает сегодня, 24 мая.

Также ранее сотрудники «КП Ростов-на-Дону» организовали интерактивную выставку в мультимедийном парке «Россия — моя история». Гостям праздника показали ключевые события в жизни нашей страны, о которых рассказывала «Комсомольская правда». К слову, уникальная экскурсия будет доступна еще некоторое время, поэтому посетить ее смогут все желающие.

А еще в честь 100-летия «Комсомольской правды» на улицах Ростова запустили брендированные автобусы. Наши корреспонденты проехали в одном из них и подарили пассажирам свежие номера газеты.

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