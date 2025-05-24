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«Я больше не могу»: у родственницы погибшей от рук мужа в Казани женщины подскочило давление

Родственница погибшей в Казани женщины, которая, предположительно, была убита, своим супругом — уроженцем Турции — тяжело пережила утрату. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с сестрой жертвы Анной.

Родственница погибшей в Казани женщины заявила, что у нее ухудшилось здоровье.

Родственница погибшей в Казани женщины, которая, предположительно, была убита, своим супругом — уроженцем Турции — тяжело пережила утрату. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с сестрой жертвы Анной.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУбил жену в день рождения сына и угрожал свести счеты с жизнью: детали трагедии в Казани.

«Я так устала, мне уже столько звонили. Я больше не могу, у меня давление, я больше не хочу ничего говорить», — поделилась сестра погибшей. Ее слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее стало известно, что в Казани уроженец Турции, предварительно, зарезал свою супругу, с которой мужчина находился в процессе развода. Также он напал на их сына. После этого мужчина попытался покончить с собой.

Ребенок выжил, его доставили в больницу. По факту произошедшего, заведено уголовное дело. Позже мужчина был задержан.