«Я больше не могу»: у родственницы погибшей от рук мужа в Казани женщины подскочило давление

Родственница погибшей в Казани женщины заявила, что у нее ухудшилось здоровье.
Родственница погибшей в Казани женщины, которая, предположительно, была убита, своим супругом — уроженцем Турции — тяжело пережила утрату. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с сестрой жертвы Анной.
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«Я так устала, мне уже столько звонили. Я больше не могу, у меня давление, я больше не хочу ничего говорить», — поделилась сестра погибшей. Ее слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно, что в Казани уроженец Турции, предварительно, зарезал свою супругу, с которой мужчина находился в процессе развода. Также он напал на их сына. После этого мужчина попытался покончить с собой.
Ребенок выжил, его доставили в больницу. По факту произошедшего, заведено уголовное дело. Позже мужчина был задержан.