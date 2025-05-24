Машину отметившего чемпионство игрока «Краснодара» Кривцова остановила ДПС

Автомобиль игрока ФК «Краснодар» Никиты Кривцова, который несколькими часами ранее отпраздновал шампанским в раздевалке победу в чемпионате, был остановлен сотрудниками ДПС на выезде со стадиона «Ozon Арена». Об этом сообщает РИА Новости.
В субботнем матче 30-го тура Российской премьер-лиги «быки» одержали уверенную победу над московским «Динамо» со счетом 3:0, завоевав титул чемпиона России впервые в своей истории. Кривцов отметился одним из забитых мячей.
После окончания игры полузащитник покидал стадион на крыше своего автомобиля.
Позже в местных новостных Telegram-каналах появилось видео с игроком. Кривцов, стоя возле машины в присутствии сотрудника ГИБДД, общался по телефону, после чего за руль села девушка, сопровождавшая футболиста.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев похвалил «Краснодар» за победу в чемпионате страны по футболу.