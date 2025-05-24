Машину отметившего чемпионство игрока «Краснодара» Кривцова остановила ДПС

Автомобиль игрока ФК «Краснодар» Никиты Кривцова, который несколькими часами ранее отпраздновал шампанским в раздевалке победу в чемпионате, был остановлен сотрудниками ДПС на выезде со стадиона «Ozon Арена». Об этом сообщает РИА Новости.