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МО показало кадры прибытия вернувшихся из украинского плена бойцов ВС РФ

В Московской области приземлился самолет с 307 российскими военными.

Источник: Аргументы и факты

Кадры с вернувшимися из украинского плена военными ВС России опубликовало Минобороны РФ.

Борт с 307 бойцами приземлился в Московской области. Им предстоит пройти лечение и реабилитацию в различных медучреждениях.

На видео показано приземление самолета с российскими военными, а также сами бойцы с триколором в руках.

Напомним, Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 307 российских военных, а взамен были переданы 307 военных ВСУ.

Ранее сообщалось, что освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ созвонились с родными.