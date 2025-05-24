МО показало кадры прибытия вернувшихся из украинского плена бойцов ВС РФ

Кадры с вернувшимися из украинского плена военными ВС России опубликовало Минобороны РФ.
Борт с 307 бойцами приземлился в Московской области. Им предстоит пройти лечение и реабилитацию в различных медучреждениях.
На видео показано приземление самолета с российскими военными, а также сами бойцы с триколором в руках.
Напомним, Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 307 российских военных, а взамен были переданы 307 военных ВСУ.
Ранее сообщалось, что освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ созвонились с родными.