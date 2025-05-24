Футболисты «Краснодара» на крышах машин выехали с арены после чемпионства

Другой случай произошел в конце февраля, когда правоохранители в Москве задержали автомобильного блогера Ахмеда Венгалби, который попытался дать взятку сотрудникам ГАИ. Кроме того, в октябре прошлого года в Москве арестовали блогера Михаила Литвина за драку во время футбольного матча Медиалиги. Также активисты попросили проверить слова интернет-знаменитости о том, что он якобы купил военный билет. «Вечерняя Москва» собрала подробности нашумевшей драки и рассказала, чем еще известен Литвин.