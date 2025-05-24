Футболисты «Краснодара» на крышах машин выехали с арены после чемпионства

Футболисты клуба «Краснодар» Никита Кривцов и Станислав Агкацев на крышах автомобилей выехали с территории стадиона после победы над московским «Динамо» в Российской премьер-лиге. Об этом в субботу, 24 мая, сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».
По его данным, спортсмены отправились праздновать свой триумф, после того, как с шампанским отметили чемпионство клуба в раздевалке. Машиной с Кривцовым управляла его девушка. Однако уже на выезде с арены транспорт остановили сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ), но спустя время компанию отпустили, следует из публикации.
Другой случай произошел в конце февраля, когда правоохранители в Москве задержали автомобильного блогера Ахмеда Венгалби, который попытался дать взятку сотрудникам ГАИ. Кроме того, в октябре прошлого года в Москве арестовали блогера Михаила Литвина за драку во время футбольного матча Медиалиги. Также активисты попросили проверить слова интернет-знаменитости о том, что он якобы купил военный билет. «Вечерняя Москва» собрала подробности нашумевшей драки и рассказала, чем еще известен Литвин.