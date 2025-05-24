В Казани задержали мужчину, зарезавшего жену на дне рождения их трехлетнего сына

Гражданин Турции перерезал горло своей жене-россиянке в Казани. Убийство произошло в день рождения их общего сына, трехлетний мальчик тоже получил ранения. Супруги несколько лет прожили вместе в Германии, но брак оказался неудачным, и гимнастка из Татарстана вернулась на родину. Однако бывший муж не готов был ее отпустить, он тоже переехал в Казань, снял квартиру в соседнем доме и преследовал супругу и сына.