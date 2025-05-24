Чем примечателен футбольный клуб «Краснодар», впервые победивший в РПЛ

Галицкий в декабре 2012 года рассказывал, что мечтает о том, чтобы в стартовом составе «черно-зеленых» вышли все выпускники клубной академии. «Моя мечта — и я уверен, что она исполнится, — чтобы 11 выпускников моей школы играли за “Краснодар”. В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно», — отмечал он. После этого владелец клуба неоднократно напоминал об этой идее.