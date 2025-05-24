Чем примечателен футбольный клуб «Краснодар», впервые победивший в РПЛ

«Краснодар» впервые стал чемпионом.
Футбольный клуб «Краснодар» завоевал чемпионский титул российской премьер-лиги впервые с момента основания. В заключительном туре команда на своем стадионе одержала уверенную победу над московским «Динамо» со счетом 3:0. Таким образом, коллектив Сергея Галицкого впервые в своей истории стал обладателем золотых медалей РПЛ. О том, чем известен клуб и каким оказался его путь к долгожданному триумфу — читайте в нашем материале.
История создания «Краснодара».
Футбольный клуб «Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года российским предпринимателем Сергеем Галицким, владельцем сети супермаркетов «Магнит», пишет РБК. Создание клуба стало результатом стремления Галицкого способствовать развитию футбола в родном городе и сформировать коллектив, ориентированный на долгосрочные цели, в том числе на воспитание собственных молодых игроков.
Свое выступление «Краснодар» начал во Втором дивизионе — третьем по значимости эшелоне российского футбола, в зоне «Юг», уже в год основания. Благодаря стабильному финансированию, эффективному управлению и амбициозной политике, клуб сумел быстро добиться повышения в классе. Уже в 2009 году команде удалось выйти в Первый дивизион, который сейчас носит название Футбольная национальная лига.
«Краснодар» попал в РПЛ вне спортивного отбора.
В 2010 году «Краснодар» завершил сезон на пятой позиции в Первом дивизионе, что не давало ему права на повышение в классе. Однако вследствие банкротства «Сатурна» из Раменского количество вакантных мест в Российской премьер-лиге увеличилось: вместо двух прямых путевок клубы ФНЛ получили три.
Две из них были заняты «Кубанью» из Краснодара и нижегородской «Волгой». Ожидалось, что вакансию, образовавшуюся после исчезновения «Сатурна», займет одна из команд, финишировавших на 3−4-м местах в ФНЛ, либо коллектив, выбывший из РПЛ. За один год элиту покинули сразу два стабильных участника чемпионата России по финансовым причинам, в связи с чем руководство лиги выдвинуло к претендентам на повышение требование предоставить убедительные гарантии финансовой стабильности.
Финансовые гарантии, предоставленные владикавказской «Аланией», были сочтены руководством лиги недостаточно убедительными. В итоге выбор РПЛ пал на «Краснодар», за которым стоял крупный предприниматель, имевший долгосрочные инвестиционные планы в отношении клуба и вложивший значительные средства в развитие инфраструктуры.
Один из самых успешных клубов со своими воспитанниками.
Галицкий в декабре 2012 года рассказывал, что мечтает о том, чтобы в стартовом составе «черно-зеленых» вышли все выпускники клубной академии. «Моя мечта — и я уверен, что она исполнится, — чтобы 11 выпускников моей школы играли за “Краснодар”. В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно», — отмечал он. После этого владелец клуба неоднократно напоминал об этой идее.
После отъезда легионеров в 2022 году воспитанники «Краснодара» Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян и Александр Черников стали лидерами команды. В конце сезона 2021/22 в матче против ЦСКА (1:0) в основном составе «черно-зеленых» на поле вышли восемь воспитанников клуба, но в концовке встречи после замен на поле оказались все выпускники академии. Тогда впервые в истории «Краснодара» на поле одновременно сыграли все 11 воспитанников клуба.
Знаменитые игроки.
В составе национальной сборной России присутствуют воспитанники футбольного клуба «Краснодар»: вратарь Матвей Сафонов, ныне выступающий за ПСЖ, полузащитники Даниил Фомин («Динамо») и Даниил Пруцев («Спартак»), нападающий Николай Комличенко («Ростов»), а также Магомед-Шапи Сулейманов («Спортинг Канзас-Сити»), который стал самым молодым российским футболистом, забившим гол в еврокубках.
В действующем чемпионском составе «Краснодара» насчитывается лишь четыре игрока, прошедших клубную академию. По этому показателю клуб занимает седьмое место в лиге, деля его с петербургским «Зенитом».
Тем не менее, игроки, прошедшие школу «Краснодара», играют важнейшую роль в успехах команды. Совокупная рыночная стоимость этих футболистов превышает 31 миллион евро, и по данному критерию клуб уступает только «Локомотиву», чьи воспитанники оцениваются в 45 миллионов евро.
При этом наиболее высоко оценены Матвей Сафонов из ПСЖ (22 миллиона евро) и Эдуард Сперцян (20 миллионов евро). Среди российских игроков, рожденных в стране, дороже оценивается только Александр Головин, трансферная стоимость которого составляет 25 миллионов евро.
Долгожданная победа в РПЛ.
Краснодар«впервые в своей истории стал чемпионом России, заняв первое место в РПЛ по итогам сезона 2024/2025. Об этом сообщает издание Sport24. В решающем 30-м туре чемпионата команда одержала победу над московским “Динамо” со счетом 3:0, что позволило опередить ближайшего преследователя — санкт-петербургский “Зенит”, завершив сезон с 67 очками против 66 у соперника.
«Сегодня, 24 мая, завершился розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Чемпионом России по футболу впервые в истории стал “Краснодар”», — сообщил Sport24 со ссылкой на результаты чемпионата.
В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил команду и болельщиков с этим достижением: «Поздравляю команду, всех болельщиков с этим выдающимся достижением! Особенно приятно, что весомый вклад в итоговый результат внесли воспитанники “Краснодара”», — отметил он в своем telegram-канале.
«Краснодар» стал первым за долгое время клубом вне Москвы и Санкт-Петербурга, которому удалось завоевать золотые медали РПЛ. Клуб продемонстрировал стабильную игру на протяжении всего сезона, а ключевым фактором успеха стала результативность собственных воспитанников, что неоднократно подчеркивалось руководством клуба и региональными властями.