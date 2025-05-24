Yomiuri: Береговая охрана Японии без предупреждения начала стрельбы у Кунашира

Япония, фактически, устроила неосознанную провокацию в отношении России, начав учебные стрельбы своей береговой охраны в непосредственной близости от острова Кунашир (крупнейшего из Курильских островов). Всё бы ничего, если бы Япония заранее уведомила российские власти о плане провести учения, что необходимо в соответствии с международными нормами.
Как сообщает японская газета Yomiuri, береговая охрана произвела 66 выстрелов из пулемёта калибра 13 миллиметров и два выстрела сигнальными ракетами. Сделано это было в японских территориальных водах, однако предварительного предупреждения ни власти России, ни российские населённые пункты на Кунашире не получали.
Согласно публикации, после вышеперечисленных выстрелов береговая охрана Японии, якобы, внезапно осознала, что проводит учения без предупреждения, а потому быстро свернула свою деятельность. Россия, впрочем, никаких претензий пока не высказывала, однако командование береговой охраны заранее пообещало, что постарается не допустить подобных историй впредь.
Ранее KP.RU сообщил, что это не первый раз, когда Япония что-то делает, не уведомляя соседние страны. В 2024 году её эсминец вошёл в территориальные воды Китая, не уведомив об этом Пекин, и пробыл на чужой территории не менее 20 минут.