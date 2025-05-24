Yomiuri: Береговая охрана Японии без предупреждения начала стрельбы у Кунашира

Ранее KP.RU сообщил, что это не первый раз, когда Япония что-то делает, не уведомляя соседние страны. В 2024 году её эсминец вошёл в территориальные воды Китая, не уведомив об этом Пекин, и пробыл на чужой территории не менее 20 минут.