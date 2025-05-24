Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин позвонил Смолову после чемпионства «Краснодара»

Краснодарский клуб впервые в истории стал чемпионом России.

Источник: Аргументы и факты

Рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин созвонился с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым после того, как команда победила в чемпионате Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующее видео опубликовала пресс-служба РПЛ.

Напомним, «Краснодару» в 30-м туре РПЛ удалось обыграть московское «Динамо» (3:0) и впервые стать чемпионом России.

Овечкин и Смолов — воспитанники московского «Динамо». В 2022-м году хоккеист сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с медиакомандой «Амкал» (5:0), забив гол с передачи Смолова.

Ранее были опубликованы кадры прибытия Александра Овечкина в Москву. Хоккеист заявил, что рад вернуться в Россию.