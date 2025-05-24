МВД: обвиняемый в убийстве впервые экстрадирован из Сальвадора в РФ

Обвиняемый в убийстве, разыскиваемый по каналам Интерпола, экстрадирован из Сальвадора в Россию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что гражданин Узбекистана находился в международном розыске по обвинению в убийстве.
Инцидент произошел в 2021 году в Санкт-Петербурге. Мужчина в ходе конфликта нанес удар острым предметом в грудь оппоненту. Последний от полученных травм скончался.
Тогда же было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако обвиняемый скрылся за границей.
«Экстрадиция стала первой в истории сотрудничества компетентных ведомств РФ и Республики Эль-Сальвадор», — добавила Волк.
Ранее в РФ из Колумбии экстрадировали обвиняемого в краже украшений в Пулково.