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МВД: обвиняемый в убийстве впервые экстрадирован из Сальвадора в РФ

В 2021 году злоумышленник ударил мужчину острым предметом в Санкт-Петербурге.

Источник: Аргументы и факты

Обвиняемый в убийстве, разыскиваемый по каналам Интерпола, экстрадирован из Сальвадора в Россию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что гражданин Узбекистана находился в международном розыске по обвинению в убийстве.

Инцидент произошел в 2021 году в Санкт-Петербурге. Мужчина в ходе конфликта нанес удар острым предметом в грудь оппоненту. Последний от полученных травм скончался.

Тогда же было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако обвиняемый скрылся за границей.

«Экстрадиция стала первой в истории сотрудничества компетентных ведомств РФ и Республики Эль-Сальвадор», — добавила Волк.

Ранее в РФ из Колумбии экстрадировали обвиняемого в краже украшений в Пулково.