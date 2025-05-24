Многодетные семьи из Архангельской области получили госнаграды

Поляковы воспитывают восьмерых детей: четыре сына и четыре дочери. Супруги Поляковы считают, что нельзя успеть сделать все на свете — достаточно расставить приоритеты и трудиться. Дети растут в атмосфере любви и взаимопонимания, благодаря чему в семье складываются доверительные отношения. Сыновья и дочери берут пример с родителей, которые, в свою очередь, помогают и поддерживают ребят во всех начинаниях.