Коротченко: недавний разговор Путина и Трампа показал синхронизацию подходов Москвы и Вашингтона

«Разговор Путина и Трампа показал синхронизацию подходов. Многие обвиняют Трампа, что он повторяет тезисы Кремля, но Трамп повторяет тезисы своей собственной повестки, у него другой подход. Понимаете, там нет идеологии, там прагматизм. Война в Европе, в которую вовлечена Украина, — это плохо для интересов США, и они не хотят ни тратить деньги, ни заниматься поддержкой в тех объемах, в которых раньше этим занимался Байден», — подчеркнул Игорь Коротченко.