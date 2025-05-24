Коротченко: недавний разговор Путина и Трампа показал синхронизацию подходов Москвы и Вашингтона

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировал синхронизацию подходов Москвы и Вашингтона в отношении конфликта в Украине. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.
«Разговор Путина и Трампа показал синхронизацию подходов. Многие обвиняют Трампа, что он повторяет тезисы Кремля, но Трамп повторяет тезисы своей собственной повестки, у него другой подход. Понимаете, там нет идеологии, там прагматизм. Война в Европе, в которую вовлечена Украина, — это плохо для интересов США, и они не хотят ни тратить деньги, ни заниматься поддержкой в тех объемах, в которых раньше этим занимался Байден», — подчеркнул Игорь Коротченко.
Может ли прагматизм Трампа стать основой для нового этапа в отношениях России и США, пояснил эксперт Прагматизм и возврат экономического потенциала. Коротченко объяснил, как Трамп меняет внешнюю политику США.
По словам эксперта, Трамп остается прагматиком, которого не стоит недооценивать. «Не надо делать из американского президента простачка. Он будет заниматься гонкой вооружений, он будет заниматься американским военно-промышленным комплексом. Он хочет, чтобы повышение расходов на оборону до 5% легло на европейских членов НАТО, но чтобы они закупали не европейское, а американское оружие», — пояснил спикер.
Игорь Коротченко также отметил, что Европа, напротив, стремится к стратегической автономии от США в сфере поставок вооружения и ядерных технологий. Это, по его мнению, создает новые геополитические альянсы. «Будучи прагматиками, мы были бы заинтересованы, чтобы эстафету, которую несет Трамп, продолжил его вице-президент Вэнс. Это человек, который разделяет основные ценности Трампа», — добавил он.
Кроме того, эксперт отметил отсутствие прежнего влияния Владимира Зеленского на американскую администрацию. «Зеленский не имеет влияния на Трампа от слова совсем. Которое он имел, например, на Байдена, где Байден рассматривал его чуть ли не как собственного крестного сына», — сказал он.
Говоря о намерениях Трампа, Игорь Коротченко упомянул обсуждаемую сделку по редкоземельным элементам. «Трамп хочет получить репарации, будем говорить так, с Зеленского. И вот эта сделка по редкоземельным элементам… Пока она представляется, знаете, таким надутым шаром. Потому что, чтобы их получить, надо добывать. Это отчасти политико-экономический пиар», — подчеркнул он.
«Для нас важно в определенной степени, что позиции Трампа и Путина сближаются. Это открывает окно возможностей. Здесь не будут поддержаны те инициативы, которые выдвигал Евросоюз, — экономический и политический ультиматумы, ввод войск, принуждение России к подписанию соглашения о перемирии и так далее», — резюмировал Игорь Коротченко. -0-