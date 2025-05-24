Движение будет ограничено в районе МСД и улицы Подольских Курсантов с 26 мая до 28 сентября

Как уточняется, с 26 мая до 1 сентября и с 15 сентября до 16 сентября полностью перекроют участки: съезд с ул. Подольских Курсантов на МСД в районе стр. 5 по ул. Подольских Курсантов (в сторону области); съезд с МСД (ЮВХ) на ул. Подольских Курсантов в районе стр. 5 по ул. Подольских Курсантов (в сторону области). Также полностью перекроют и организуют объездную дорогу с 25 сентября до 28 сентября на участке: местный проезд в районе вл. 13 по ул. Подольских Курсантов. Одна полоса будет частично закрыта на участках: ул. Подольских Курсантов от МСД (ЮВХ) до д. 9б по ул. Подольских Курсантов с 26 мая до 1 сентября; МСД (ЮВХ) в районе стр. 5 по ул. Подольских Курсантов (в сторону области) с 15 сентября до 16 сентября; съезд с ул. Подольских Курсантов на МСД (ЮВХ) в районе д. 5, корп. 2 по ул. Дорожная (в сторону области), ул. 2-я Покровская в районе д. 24, стр. 5 с 2 сентября до 14 сентября; боковой проезд ул. Подольских Курсантов в районе д. 9б по ул. Подольских Курсантов с 19 сентября до 20 сентября.