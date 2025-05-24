Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о своей отставке

После матча 30 тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 3:0, главный тренер команды Сергей Семак заявил на пресс-конференции, что окончательное решение о его дальнейшей работе в клубе остается за руководством.
Напомним, «Зенит» впервые за последние семь лет не смог завоевать чемпионский титул. В год 100-летия клуба петербургская команда не выиграла ни один трофей.
На вопрос журналиста, хочет ли Семак продолжить работать в «Зените», он ответил: «У меня действующий контракт. А по поводу результатов команды — это уже решать руководству, какие задачи, цели».
Рано или поздно любая команда терпит поражения, и любой период — победный или неудачный — приходит к концу, приводит слова тренера Sport24.
Семак выразил мнение, что текущий сезон «Зенит» провел успешнее, чем предыдущий. Он уточнил, что набрать 66 очков и одержать 20 побед и при этом не стать чемпионом — довольно редкое явление для РПЛ.
Напомним, петербуржский клуб закончил сезон с 66 очками, в активе чемпиона — ФК «Краснодар» — 67 баллов.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России по футболу.