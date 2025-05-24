Футболиста «Краснодара» Кривцова тормознули гаишники после празднования чемпионства

Напомним, что в заключительном туре РПЛ «Краснодар» одержал уверенную победу над московским «Динамо» со счётом 3:0 и впервые в своей истории стал чемпионом России. В матче отличились Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян, забивший с пенальти в добавленное время.