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Футболиста «Краснодара» Кривцова тормознули гаишники после празднования чемпионства

Сотрудники ДПС задержали автомобиль, за рулём которого находился футболист «Краснодара» Никита Кривцов. Инцидент произошёл на выезде с территории спорткомплекса вскоре после того, как команда отпраздновала победу в РПЛ. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Источник: Life.ru

Никита Кривцов и сотрудники ДПС. Видео © Telegram / Mash на спорте.

Согласно данным Telegram-канала, машину остановили при выезде со стадиона. Спортсмен сразу покинул салон и начал разговор по телефону. По предварительной информации, незадолго до этого Кривцов мог употребить шампанское в раздевалке и сесть за руль авто.

Напомним, что в заключительном туре РПЛ «Краснодар» одержал уверенную победу над московским «Динамо» со счётом 3:0 и впервые в своей истории стал чемпионом России. В матче отличились Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян, забивший с пенальти в добавленное время.