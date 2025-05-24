Малофеев предложил отменить пенсии для молодежи, чтобы стимулировать рождаемость

Российский предприниматель, политик и общественный деятель Константин Малофеев высказал мнение о необходимости отмены будущих пенсий по старости для россиян, которым сейчас около 30 лет или меньше.
По его словам, это могло бы стимулировать молодежь к рождению детей, которые в будущем будут обеспечивать их в преклонном возрасте.
— Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждет государственная пенсия вообще, — заявил Малофеев в интервью, опубликованном в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в таком случае, уже собранные средства должны быть возвращены людям, чтобы они могли самостоятельно решать, копить деньги или заводить детей, которые позаботятся о них в старости.
Малофеев также напомнил, что в царской России пенсии получали лишь ограниченное число людей. Он указал на то, что после революции и изменения демографической ситуации количество детей на одну женщину сократилось до 1,4. По его мнению, советская и последующая либеральная политика привели к тому, что нынешние пенсионеры не имеют детей, так как их агитировали жить ради комсомольской стройки или ради себя. При этом он подчеркнул, что отменять пенсии для нынешних пенсионеров было бы нечестно, так как они уже не могут изменить свою малодетность.
С подобным предложением также выступил ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан в прямом эфире. Он заявил, что снижение рождаемости стало проблемой в России, с которой нужно радикально бороться. Мардан считает, что улучшить демографию может помочь отмена пенсий. Отдельно он подчеркнул, что бездетные люди должны остаться без поддержки государства.