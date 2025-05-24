Малофеев предложил отменить пенсии для молодежи, чтобы стимулировать рождаемость

Малофеев также напомнил, что в царской России пенсии получали лишь ограниченное число людей. Он указал на то, что после революции и изменения демографической ситуации количество детей на одну женщину сократилось до 1,4. По его мнению, советская и последующая либеральная политика привели к тому, что нынешние пенсионеры не имеют детей, так как их агитировали жить ради комсомольской стройки или ради себя. При этом он подчеркнул, что отменять пенсии для нынешних пенсионеров было бы нечестно, так как они уже не могут изменить свою малодетность.