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Маск отказался от шуточного имени Kekius Maximus в своём аккаунте X

Теперь аккаунт Маска имеет никнейм @elonmusk.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск изменил название своего профиля в X*, отказавшись от шуточного псевдонима Kekius Maximus, который он использовал с конца декабря 2024 года в отсылке к мем-криптовалюте.

Вместо него в аккаунте снова отображается его настоящее имя — @elonmusk.

На фоне недавних масштабных сбоев в работе платформы предприниматель отметил, что ситуация выявила потребность в серьёзных операционных улучшениях, и объявил о возвращении к круглосуточному рабочему графику.

Ранее американский миллиардер и глава Департамента государственной эффективности США Илон Маск принял решение уйти из политики по соображениям безопасности.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.