Маск отказался от шуточного имени Kekius Maximus в своём аккаунте X

Илон Маск изменил название своего профиля в X*, отказавшись от шуточного псевдонима Kekius Maximus, который он использовал с конца декабря 2024 года в отсылке к мем-криптовалюте.
Вместо него в аккаунте снова отображается его настоящее имя — @elonmusk.
На фоне недавних масштабных сбоев в работе платформы предприниматель отметил, что ситуация выявила потребность в серьёзных операционных улучшениях, и объявил о возвращении к круглосуточному рабочему графику.
Ранее американский миллиардер и глава Департамента государственной эффективности США Илон Маск принял решение уйти из политики по соображениям безопасности.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.