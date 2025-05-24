Сапер: ВСУ маскируют самодельные мины под кукурузу в Белгородской области

По информации Министерства обороны России, украинские операторы беспилотников используют маскировку взрывных устройств под кукурузу при сбросе с дронов на территорию Белгородской области.
Российский сапёр с позывным Шмель сообщил, что самодельные заряды могут быть замаскированы не только под сельскохозяйственные культуры, но и под древесину или траву.
Разминирование в регионе осуществляется в сотрудничестве со сводным добровольческим отрядом «Барс-Белгород».
Ранее двое сотрудников МЧС России пострадали в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника.