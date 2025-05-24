Дочь Филиппа Киркорова заявила, что у детей Пугачёвой было несчастливое детство

Ранее стало известно о том, что две поклонницы «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова, проживающие в Краснодаре и Ростове, смогли в судебном порядке взыскать с артиста компенсацию в размере 40 и 20 тысяч рублей соответственно. Причиной исков послужила отмена концертов певца в 2020 году, связанная с введением ограничений из-за пандемии COVID-19. Несмотря на вынесенное решение суда, женщины не смогли получить денежные средства в полном объёме из-за блокировки счетов артиста. Помимо этого, сообщалось о переносе Киркоровым ряда запланированных концертов из-за обострения бурсита — воспалительного процесса в суставах, вызванного серьёзным ожогом руки. Напомним, что в конце апреля во время выступления в Санкт-Петербурге у певца загорелась куртка, в результате чего ему был поставлен диагноз «дефект кожных покровов». Артист уже две недели лежит в больнице.