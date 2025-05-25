Что можно и нельзя делать в Епифанов день 25 мая, который называют Рябиновка

Православная церковь 25 мая вспоминает святого Епифания. В народе принято праздновать Епифанов день. Кроме того, у праздника есть еще одно название — Рябиновка. Все дело в том, что в названный период зацветала рябина.
Что нельзя делать 25 мая.
Не следует врать, распускать слухи и сплетни. Не рекомендуется жаловаться на жизнь. Подобное, как считалось, может спровоцировать ухудшение ситуации. Запрещено вспоминать события, которые были в прошлом.
Что можно делать 25 мая.
По традиции, в указанный день ломали рябину и ставили ее дома в воду. Считалось, что чем дольше она простоит, тем больше удачи будет у хозяев.
Согласно приметам, большое число майских жуков говорит о засушливом лете. В том случае, если рябина поздно зацвела, то осень выдастся долгой.
Тем временем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.
Кроме того, в Беларуси зарплаты вырастут в одной из бюджетных отраслей с 1 июля 2025.
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