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Что можно и нельзя делать в Епифанов день 25 мая, который называют Рябиновка

Епифанов день, или Рябиновку принято отмечать 25 мая.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 25 мая вспоминает святого Епифания. В народе принято праздновать Епифанов день. Кроме того, у праздника есть еще одно название — Рябиновка. Все дело в том, что в названный период зацветала рябина.

Что нельзя делать 25 мая.

Не следует врать, распускать слухи и сплетни. Не рекомендуется жаловаться на жизнь. Подобное, как считалось, может спровоцировать ухудшение ситуации. Запрещено вспоминать события, которые были в прошлом.

Что можно делать 25 мая.

По традиции, в указанный день ломали рябину и ставили ее дома в воду. Считалось, что чем дольше она простоит, тем больше удачи будет у хозяев.

Согласно приметам, большое число майских жуков говорит о засушливом лете. В том случае, если рябина поздно зацвела, то осень выдастся долгой.

Тем временем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.

Кроме того, в Беларуси зарплаты вырастут в одной из бюджетных отраслей с 1 июля 2025.

Ранее мы собрали новый график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения. Также опубликован график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.