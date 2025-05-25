Праздник свободы причесок и Всемирный день Таро: что отмечают в России и мире 25 мая

25 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Праздник свободы причесок, Всемирный день Таро и День «Пойте громче».
Праздник свободы причесок.
В Праздник свободы причесок принято делать любую укладку волос, которую только захочется. В этот день действует правило: чем страннее и нестандартнее, тем лучше. Также в эту дату проводятся конкурсы забавных и необычных причесок, а их фотографии выставляются в социальные сети.
Всемирный день Таро.
Всемирный день Таро отмечается с 2003 года по инициативе американки Дэн Элдер, которая занимается гаданием на картах Таро. По ее словам, она столкнулась с большим количеством негативных комментариев в сторону этой техники, так как люди часто попадают на прием к мошенникам и шарлатанам. Чтобы продвинуть позитивный образ гадателей на Таро, она и придумала этот праздник. В эту дату тарологи собираются на профессиональные сходки, обмениваются опытом и устраивают мастер-классы.
День «Пойте громче».
День «Пойте громче» появился в США с целью призвать людей отбросить стеснение и продемонстрировать свои вокальные способности. В эту дату принято посещать мастер-классы по вокалу, ходить на хоровые концерты и, конечно же, в караоке. Кроме того, можно попытать удачу и записаться на кастинг в шоу, которое ищет новые таланты.