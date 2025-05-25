Праздник свободы причесок и Всемирный день Таро: что отмечают в России и мире 25 мая

Всемирный день Таро отмечается с 2003 года по инициативе американки Дэн Элдер, которая занимается гаданием на картах Таро. По ее словам, она столкнулась с большим количеством негативных комментариев в сторону этой техники, так как люди часто попадают на прием к мошенникам и шарлатанам. Чтобы продвинуть позитивный образ гадателей на Таро, она и придумала этот праздник. В эту дату тарологи собираются на профессиональные сходки, обмениваются опытом и устраивают мастер-классы.