Народный календарь. Чего нельзя делать с деньгами на Пахома Теплого, 28 мая

В этот день запрещается брать в руки чужие деньги, иначе придется потом отдавать чужой долг. Поэтому 28 мая нельзя подставлять руку продавцу для сдачи, лучше дождаться, когда деньги окажутся в специальном для сдачи месте за прилавком.