Народный календарь. Чего нельзя делать с деньгами на Пахома Теплого, 28 мая

Православная церковь 28 мая вспоминает преподобного Пахомия Великого, египетского монаха из Фив, жившего в III-IV веках. В народе эту дату прозвали Пахом-бокогрей, Пахомов день или Пахом Теплый, ведь считалось, что 28 мая устанавливалось настоящее тепло.
В старину говорили, что в эту дату черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. По этому поводу существовало множество поговорок и примет, например: «Пришел Пахом — запахло теплом».
В этот день запрещается брать в руки чужие деньги, иначе придется потом отдавать чужой долг. Поэтому 28 мая нельзя подставлять руку продавцу для сдачи, лучше дождаться, когда деньги окажутся в специальном для сдачи месте за прилавком.
Также в этот день жилище не должно быть грязным, следует провести уборку, иначе в кошельке будут ненужные бумажки, а не деньги.
Приметы погоды:
Багряный восход солнца — к грозному пожарному лету.
Если весь день тепло, то и лето будет теплым.
Ячмень следует сеять, пока калина цветет.
Обильные сережки на осине — урожай овса хорошим будет.
Именины отмечают: Макар, Анастасия, Пахом, Дмитрий.