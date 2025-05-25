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Народный календарь. Чего нельзя делать с деньгами на Пахома Теплого, 28 мая

Православная церковь 28 мая вспоминает преподобного Пахомия Великого, египетского монаха из Фив, жившего в III-IV веках. В народе эту дату прозвали Пахом-бокогрей, Пахомов день или Пахом Теплый, ведь считалось, что 28 мая устанавливалось настоящее тепло.

Православная церковь 28 мая вспоминает преподобного Пахомия Великого, египетского монаха из Фив, жившего в III-IV веках. В народе эту дату прозвали Пахом-бокогрей, Пахомов день или Пахом Теплый, ведь считалось, что 28 мая устанавливалось настоящее тепло.

В старину говорили, что в эту дату черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. По этому поводу существовало множество поговорок и примет, например: «Пришел Пахом — запахло теплом».

В этот день запрещается брать в руки чужие деньги, иначе придется потом отдавать чужой долг. Поэтому 28 мая нельзя подставлять руку продавцу для сдачи, лучше дождаться, когда деньги окажутся в специальном для сдачи месте за прилавком.

Также в этот день жилище не должно быть грязным, следует провести уборку, иначе в кошельке будут ненужные бумажки, а не деньги.

Приметы погоды:

Багряный восход солнца — к грозному пожарному лету.

Если весь день тепло, то и лето будет теплым.

Ячмень следует сеять, пока калина цветет.

Обильные сережки на осине — урожай овса хорошим будет.

Именины отмечают: Макар, Анастасия, Пахом, Дмитрий.