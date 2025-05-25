Календарь на 25 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Профессиональный праздник всех, кто работает в российской химической и нефтехимической промышленности. Его отмечают в последнее воскресенье мая, в 2025 году оно выпадает на 25-е. Праздник появился в 1980 году, когда его официально утвердили в СССР. Цель Дня химика — показать, как важна эта наука, и заинтересовать ею как можно больше людей. Химия сегодня — целая индустрия, без которой невозможно производство лекарств, еды, одежды и многих других обычных для нас вещей. С этой отраслью связаны десятки тысяч человек самых разных специальностей. В этот день устраивают концерты, чествуют лучших работников химической отрасли, в университетах проходят лекции, семинары о последних достижениях и открытиях в области химии.