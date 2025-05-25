С электричеством кончилось: как Каннский фестиваль закрывался после блэкаута

Закрытие главного кинофестиваля мира в течение всей субботы было под угрозой: побережье осталось без электричества, почти пять часов не было даже мобильной связи. Но фестиваль продолжил работу на резервном питании, и вечером жюри Жюльетт Бинош вручило призы, включая престижную «Золотую пальмовую ветвь». Награды достались не всем фаворитам — без призов остались «Новая волна» Ричарда Линклейтера, «Финикийская схема» Уэса Андерсона и «Умри, моя любовь» Линн Рэмси. Но когда Джафар Панахи впервые за много лет лично появился на Круазетт, сомнений в его победе почти ни у кого не оставалось. При этом — в победе заслуженной. Подробности — в репортаже «Известий».
Начало света.
Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла обожаемый кинематографом город. Шаркающей кавалерийской походкой программный директор фестиваля Тьерри Фремо… День закрытия фестиваля действительно напоминал булгаковскую прозу. С утра жители и гости Канн обнаружили, что электричества нет. Примерно в 10 утра по местному времени свет погас везде. Никто не знал, что произошло, телефоны перестали работать. Во Дворце фестивалей в это время шли показы. Вдруг экран погас, в темноте публика волновалась, но свет вскоре включили, через 15 минут сеанс продолжился.
И несколько часов после этого Дворец, символ кинематографического просвещения, был и буквально цитаделью света, единственным местом, где было электричество, работали телефоны и интернет. Город, впрочем, реагировал спокойно. Да, почти все магазины были закрыты — но они по воскресеньям тоже закрыты, просто это случилось в субботу. В ресторанах света не было — но люди все равно сидели на верандах и потягивали розе. Работала ярмарка выходного дня, народ слонялся по блошиному рынку, пляж был полон. Единственное — нужно было расплачиваться наличными, которые есть не у всех. А те, кому надо было пользоваться телефонами, старались далеко не отходить от Дворца.
Фестиваль официально разослал всем успокаивающее письмо, дескать, церемония состоится в любом случае, потому что электричество у нас свое. Правда, сообщалось, что одна площадка все же перестала работать — мультиплекс «Синеум» с аймаксовским экраном находится в нескольких километрах от Дворца, его «запитать» возможности не было.
В четыре по местному времени электричество появилось, хотя светофоры большей частью работали в аварийном режиме. И успокоенная публика отправилась поближе к красной дорожке, чтобы узнать, кого будут награждать «Золотой пальмовой ветвью» и навсегда впишут в историю кино. Расскажем коротко о победителях.
«Золотая пальмовая ветвь».
Джафар Панахи, крупнейший иранский режиссер, обладатель множества наград всех трех главных мировых кинофестивалей, впервые за много лет смог лично приехать в Канны на премьеру своей картины. До этого Панахи из-за преследования на родине не мог этого сделать, вместо него дирекция фестиваля даже демонстративно ставила пустой стул.
Поэтому даже если бы Панахи привез плохое кино, его все равно бы здесь носили на руках. А он привез очень хорошее — и очень важное, актуальное. «Простая случайность» — это притча о человеке, который ехал на машине и вдруг увидел того самого сексота, который когда-то держал его, невиновного, в тюрьме, пытал, выбивал показания, рушил здоровье.
И вот бывшая жертва ухитряется связать сексота, хочет его казнить, но тот уверяет, что это ошибка и что он никогда никого не пытал. Времени прошло немало, и единственный способ проверить — найти других жертв пыток и вместе установить, того ли парня схватили. Главный месседж Панахи здесь в том, что есть монстры, а есть нормальные люди, которым даже заслуженное возмездие вершить не очень хочется, потому что насилие — это противоестественно.
Даже если у тебя почки отбиты, даже если шрамы стонут на непогоду, своему палачу ты все равно этого не сделаешь, потому что ты — не такой, как он. И никогда таким не станешь. И Панахи, знающий, о чем говорит, доказывает это настолько просто, что хочется ему верить. А сам Панахи тем временем вошел в небольшой «клуб» режиссеров, у которых есть три главных приза трех главных фестивалей — Канн, Венеции и Берлина.
— Я хочу попросить всех, как внутри страны, так и за её пределами, а также всех иранцев, которые прилагают усилия ради свободы и достижения человеческих прав, — продолжайте бороться за эту демократию, — сказал Панахи в благодарственной речи. — Сейчас самое важное — укрепить дух единства, сохранить дыхание страны, а также надежду на достижение лучшего будущего, несмотря на все трудности.
Лучший сценарий.
Каждый раз, когда дважды лауреаты Канн братья Дарденн (почитайте их интервью «Известиям») приезжают на фестиваль, все замирают: неужели впервые в истории будет третья «Ветка»? «Молодые матери» не претендовали на нее безусловно, но невозможно было не проникнуться историями, которые там рассказывают. В центре повествования — социальный центр, который помогает несовершеннолетним матерям. Пять героинь, пять непростых рассказов о том, как эти девочки пытаются убедить юных отцов не бросать детей, как они борются с зависимостями разного рода, как планируют жить дальше. В этом тихом фильме очень много разрывающих душу страстей, сыгранных, как часто у Дарденнов, непрофессиональными актерами. Когда-то за похожую историю в фильме «Дитя», где отец продал младенца, чтобы свести концы с концами, Дарденны уже получали здесь «Ветку», в «Молодых матерях» такого шокирующего материала нет. А мы снимали Дарденнов вместе с актрисами на премьере (это видео есть в соцсетях «Известий», посмотрите его обязательно), овация длилась двадцать минут.
Гран-при жюри.
Фильм норвежца Йоакима Триера (его в шутку называют «Триер номер два», намекая на Ларса фон Триера) «Сентиментальная ценность» куплен для проката в России. Среди звезд фильма — Элль Фаннинг и Стеллан Скарсгард, но действительно главную роль там исполняет постоянная актриса Триера Ренате Реинсве. В центре повествования — очень старый роскошный деревянный дом, в котором рождались, жили и умирали поколения одной семьи. Скарсгард играет человека, который сбежал оттуда давным-давно, бросив семью ради славы кинорежиссера. Его две дочери выросли, и тут отец вдруг возвращается и говорит, что он будет снимать в этом доме фильм о том, как повесилась его мать. И предлагает дочери (Реинсве) сыграть ее. А когда та отказывается, приглашает на эту роль голливудскую суперзвезду (Фаннинг).
Этот, в общем, вполне обычный по форме и содержанию, но очень качественно снятый и сыгранный фильм сразу стал фаворитом у зрителей, которые немедленно начали прочить ему «Пальмовую ветвь». Свою награду явно несколько расстроенный, но старающийся не подавать виде Триер посвятил деду.
Специальный приз.
С трехчасового фильма-сна «Воскрешение» китайца Би Ганя часть зрителей ушли после первого получаса, а остальные подремывали, потому что время было позднее. Но, возможно, так и было задумано, ведь этот эксперимент — психоделическая синефильская сказка о том, что есть те, кто может грезить и жить вечно, и те, кто охотится за такими грезящими. Действие охватывает столетие, и достаточно сказать, что в начале фильма в одного из героев буквально запихивают кинопленку, чтобы разыграть с ним сценку из «Политого поливальщика» братьев Люмьер.
Лучшая женская роль.
Мона Соален, фильм «Младшая сестра». Юной актрисе досталась исключительно сложная задача. Ее героиня — школьница, которая пытается быть верующей мусульманкой, исполнять все правила религии, но при этом и как-то интегрироваться в современное французское общество. А там возникают вопросы, на которые даже у муллы нет ответа, и девочке приходится принимать решения самой. Но с решением жюри согласятся не все, потому что отчасти похожая по образу Адель Экзаркопулос в «Жизни Адель» решила актерские задачи в свое время гораздо сильнее. Но столкновение традиции с современностью произвело на жюри впечатление.
Лучшая режиссура и Лучшая мужская роль.
Вагнер Моура в фильме «Секретный агент» (режиссер Клебер Мендонса Фильо) сыграл интеллигента, который пытается уцелеть в Бразилии 1977 года. Он в программе по защите свидетелей, но за ним охотятся гангстеры, нанятые влиятельными людьми. Полиция коррумпирована, уцелеть практически невозможно, а мы узнаем эту историю вместе с девушкой, которая много лет спустя нашла старые документы и пытается выяснить, что же стало с тем несчастным много лет назад. Фильм стилизован под кино 70-х, и ему веришь безоговорочно, не верится, что сегодня можно было настолько правдоподобно воссоздать страну 50-летней давности во всех подробностях.
Приз жюри.
Делят два фильма. «Сират» Оливер Лаше — громкая, даже не так: ГРОМКАЯ картина, половина которой разворачивается под грохот колонок с рейвом. На рейверском фестивале в Марокко отец с маленьким сыном ищут пропавшую дочь. А когда не находят, то отправляются на другой фестиваль. Путь пролегает через пустыню, и герои стараются не отставать от двух фургонов, в которых едут татуированные рейверы-маргиналы. Ехать приходится через военные кордоны, минные поля и живописные, но опасные серпантинные дороги. Второй лауреат — немецкий «Звук падения» Маши Шилински, живописная трехчасовая история о девочках из нескольких поколений одной семьи. Все эти девочки рано сталкиваются со смертью и делают не всегда предсказуемые выводы. Фильм куплен для проката в России.
Кого еще показали в Каннах.
В этом году многие очень важные картины были показаны вне конкурса Канн — и иногда это даже вызывало закономерное недоумение критиков. И главной такой картиной, разумеется, был фильм Надава Лапида «Да». Его премьера состоялась даже не во Дворце фестивалей, а в Театре Круазетт, в параллельной программе «Двухнедельник режиссеров» — очень престижной, ценимой, но все же это не конкурс. Статус Надава Лапида, одного из крупнейших современных режиссеров, постоянного участника и призера Канн, а также высочайшее художественное качество самого фильма должны были обеспечить ему не только место в конкурсе, но и приз. Если бы Лапид не был израильтянином, а фильм — размышлением о том, что в войне Израиля и «Хамаса» не может быть правых и виноватых, есть только тотальная трагедия, уносящая жизни уже не первый год.
По структуре и настроению фильм отсылает к «Сладкой жизни» Феллини. Главный герой — лучший пианист Израиля, который вместо «прямых обязанностей» развлекает со своей женой миллионеров на роскошных вечеринках. В каком-то нездоровом исступлении пара перемещается с тусовки на тусовки, пока загадочный миллиардер, которого играет Алексей Серебряков, не поручает герою написать музыку для «нового гимна» Израиля. Со словами о том, что Газа будет стерта с лица земли, и что надо давить, жечь, уничтожать. У героя от всего этого начинает ехать крыша, и он, вспоминая все страшные факты теракта 7 октября, отправляется к дымящимся от бомб пригородам Газы. Ничего удивительного, что руководство фестиваля побоялось провокаций с обеих сторон, потому что фильм безжалостен и к сторонникам военной операции в Газе, к противникам. Зато в конкурсе было две иранских картины.
Надав Лапид после премьеры рассказал «Известиям» о работе с Серебряковым:
— Я познакомился с ним через общего друга. В этом фильме он просто великолепен. То есть я и так знаю, что он большой актер в России и снялся во многих фильмах, но я думаю, что то, что он делает в этом фильме, — это чудо. Он как будто, знаете, он как будто… Он играет странного смешного и ужасного дьявола. Или — ангела возмездия.
Выдающийся, но, к сожалению, очень редко снимающий режиссер Сильвен Шомэ привез в Канны свой новый маленький шедевр А Magnificent Life. С самым известным фильмом Шомэ «Трио из Бельвилля» его роднит не так уж много, разве что меланхолическое настроение. В картине рассказывается о жизни Марселя Паньоля, французского драматурга, режиссера и писателя, крупнейшей фигуры своего времени в 20−40-е годы. Классический байопик по жанру, мультфильм вплетает в реальные факты фантазии Паньоля, который путешествует по своем памяти и сверяет ощущения с самим же собой, только ребенком, невидимым, но чутким собеседником, который не терпит никакого малодушия. Фильм этот выйдет в России, а Шомэ пообщался с «Известиями» и сказал, что с радостью бы представил фильм у нас лично:
— Я очень хочу посетить Россию! — сказал режиссер. — Там потрясающая культура, есть несколько мест, куда я обязательно хочу попасть, хочу с людьми пообщаться. Места эти большей частью на севере. Я жару очень не люблю, так что мне Петербург должен понравиться. Там ведь не жарко летом? Как там вообще?
Огромный ажиотаж вызвал приезд в Канны Кевина Смита — он привез сюда отреставрированную «Догму», которая за 25 лет из культового гиковского продукта превратилась в абсолютную классику. Премьера версии под названием «Догма: воскрешение!» была мечтой синефилов всего фестиваля, но попасть туда было практически невозможно, билетов не было уже на старте.
— Много лет мне все твердят, как много у меня фанатов в России, — рассказал Кевин Смит «Известиям». — У меня есть длинная футболка, которую кто-то привез мне много лет назад из России, и на ней были изображены Джей и Молчаливый Боб с русским медведем. То есть кто-то делал это! Но это всё то, о чем я только слышал от многих людей, а сам я никогда в России не был. И много лет я думал: как так получилось? Я должен поехать! За всё время, что я снимаю фильмы, а это уже 31 год, я так и не побывал в России!
Зато в Россию точно приедет фильм «Приоткрытые отношения», хулиганская, но при этом очень интеллигентная комедия о том, как две дружащих супружеских пары переживают кризис. Каждая из них пытается решить его за счет свободных от обязательств отношений: уж лучше так, чем потерять друг друга, ведь любовь никуда не делась. Но где любовь, там и ревность, и вот супруги уже совершенно запутываются в клубке невероятных (и очень смешных) ситуаций, а кульминацией становится драка между двумя мужьями, которая длится несколько минут и выглядит так, как будто ее ставили координаторы трюков Джона Ву. Главная звезда фильма — Дакота Джонсон, секс-символ голливудского кино после трилогии «Пятьдесят оттенков серого».
— Это очень душевная комедия об очень тревожных отношениях. И еще она совершенно непредсказуемая, — охарактеризовала Джонсон этот проект в интервью «Известиям». Дело в том, что она тут не только актриса, но и продюсер, так что без нее фильма просто бы не было.
Еще одно сильное впечатление — «Магеллан» Лава Диаса. Непривычно короткая картина, в Каннах шутили, что что-то пошло не так, раз фильм Лава Диаса длится меньше, чем новая «Миссия: невыполнима». Обычно Диас снимает картины по 6−8 часов. Говорят, что и «Магеллан» изначально был 9-часовым, а потом был безжалостно сокращен. Это, возможно, и придало картине такую сильную энергию при формальной обрывочности. Гаэль Гарсиа Берналь играет знаменитого мореплавателя, который отправился вокруг света и в итоге погубил и себя, и почти всю команду. Как именно это происходило, Лас Диас и пытается себе представить. Изнуряющее плавание с казнями и бунтами, стычки с туземцами, принудительное их крещение, которое обернулось резней, — все это сделано настолько реалистично, как будто кто-то полвека назад снял об этом спецреп.
Об этих и других премьерах Канн мы не раз еще будем рассказывать в следующие месяцы. Фестиваль этот задает направление всему кинематографическому сезону, определяя не просто моду, но курс для мировой индустрии. Напомним, что прошлогодний победитель Канн «Анора» получил в итоге «Оскар» и стал событием далеко за пределами городка на Лазурном побережье. Вероятно, так будет и в этот раз, и о многих каннских фильмах вы неоднократно прочитаете в «Известиях». А 78-й фестиваль объявлен закрытым.