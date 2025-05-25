С электричеством кончилось: как Каннский фестиваль закрывался после блэкаута

В этом году многие очень важные картины были показаны вне конкурса Канн — и иногда это даже вызывало закономерное недоумение критиков. И главной такой картиной, разумеется, был фильм Надава Лапида «Да». Его премьера состоялась даже не во Дворце фестивалей, а в Театре Круазетт, в параллельной программе «Двухнедельник режиссеров» — очень престижной, ценимой, но все же это не конкурс. Статус Надава Лапида, одного из крупнейших современных режиссеров, постоянного участника и призера Канн, а также высочайшее художественное качество самого фильма должны были обеспечить ему не только место в конкурсе, но и приз. Если бы Лапид не был израильтянином, а фильм — размышлением о том, что в войне Израиля и «Хамаса» не может быть правых и виноватых, есть только тотальная трагедия, уносящая жизни уже не первый год.