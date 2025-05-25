Росавиация: ограничения на полеты ввели в Домодедово и Жуковском

Как уточняло URA.RU, с 21:45 по московскому времени ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. Ранее аналогичные меры в целях безопасности уже применялись в отношении аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.