Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: ограничения на полеты ввели в Домодедово и Жуковском

В аэропортах Домодедово и Жуковский в Московской области объявлено о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

Об ограничениях объявили в двух московских аэропортах.

В аэропортах Домодедово и Жуковский в Московской области объявлено о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский с 23:35 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.

Как уточняло URA.RU, с 21:45 по московскому времени ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. Ранее аналогичные меры в целях безопасности уже применялись в отношении аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.