Росавиация: ограничения на полеты ввели в Домодедово и Жуковском

Об ограничениях объявили в двух московских аэропортах.
В аэропортах Домодедово и Жуковский в Московской области объявлено о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский с 23:35 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.
Как уточняло URA.RU, с 21:45 по московскому времени ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. Ранее аналогичные меры в целях безопасности уже применялись в отношении аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.