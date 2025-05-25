Мощные взрывы прогремели над Тулой, работает ПВО

По словам очевидцев, около 23:10 прозвучали два мощных взрыва, за которыми последовала серия других. В некоторых районах Тулы и близлежащих посёлках наблюдались проблемы с электроснабжением, а также перебои в работе мобильной связи. Ранее в регионе объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).