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Мощные взрывы прогремели над Тулой, работает ПВО

Жители Тулы сообщили о взрывах, прогремевших в небе над городом ночью. Об этом пишет SHOT. Предположительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Источник: Life.ru

По словам очевидцев, около 23:10 прозвучали два мощных взрыва, за которыми последовала серия других. В некоторых районах Тулы и близлежащих посёлках наблюдались проблемы с электроснабжением, а также перебои в работе мобильной связи. Ранее в регионе объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее Вооружённые силы Украины попытались атаковать город Елец в Липецкой области. В городе была объявлена воздушная тревога. По информации, полученной от очевидцев, на окраине города были слышны хлопки. Губернатор региона Игорь Артамонов объявил о введении красного уровня угрозы.