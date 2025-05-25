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На сайте ФССП заработал реестр должников по алиментам

На сайте ФССП заработал общедоступный реестр должников по алиментам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Общедоступный реестр алиментщиков заработал на сайте Федеральной службы судебных приставов, убедился корреспондент РИА Новости.

Как убедился корреспондент РИА Новости, «черный список должников по алиментам» стал доступен на сайте ФССП России. Найти его можно на главной странице в разделе «Узнай о своих долгах».

Как ранее сообщал РИА Новости директор Службы Дмитрий Аристов, данные об алиментщиках в реестре будут находиться в открытом доступе до полного погашения им задолженности.