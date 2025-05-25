Слезы, страсти и любовь: самые популярные мыльные оперы 80−90-х, сводившие с ума наших мам и бабушек

По сюжету красавицу-модель Мэдди Хейс кинули партнёры и она решает закрыть свои убыточные фирмы, в числе которых «Лунный свет». Однако Дейв Эдисон, глава этой компании, убеждает её вместе с ним начать расследование. Между ними возникает симпатия, а затем и страсть, так что непонятно, за чем интереснее наблюдать: за расследованием или за развитием их отношений.