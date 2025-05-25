Слезы, страсти и любовь: самые популярные мыльные оперы 80−90-х, сводившие с ума наших мам и бабушек

В мае в возрасте 88 лет скончалась известная мексиканская актриса Аурора Клавель. Она снималась в таких мелодрамах, как «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», и, без сомнения, была одной из культовых актрис для поколения наших бабушек, мам и тёть. Расскажем, какие ещё сериалы, помимо этих и уже легендарной «Рабыни Изауры», пользовались тогда особенной популярностью и скрашивали непростые будни 90-х.
«Просто Мария» (Simplemente Maria).
Жанр: мелодрама, драмаСтрана: МексикаДата выхода: 1989−1990 годыСколько серий: 150 В главных ролях: Виктория Руффо, Мануэль Саваль, Хайме Гарса, Сильвия Дербес.
Ещё одна культовая мексиканская новелла — «Просто Мария». В мелодраме рассказывается о молодой провинциальной девушке, которая ищет счастья и любви в Мехико. Героиня усердно учится, работает и самостоятельно добивается успеха, став владелицей дома моделей, несмотря на все трудности и предательства. Сериал известен и тем, что одним из первых на телевидении поднял тему феминизма.
Мелодрама принесла славу актрисе Виктории Руффо, которую очень полюбили в России. Её героиня стала примером для многих женщин — за приключениями Марии, очень созвучными реалиям 90-х, следили и домохозяйки, и работницы, а многие заочно влюблялись в её мужественного кавалера Хуана Карлоса.
«Моя вторая мама» (Mi segunda madre).
Жанр: мелодрама, криминалСтрана: МексикаДата выхода: 1989 годСколько серий: 200 В главных ролях: Мария Сорте, Энрике Нови, Фернандо Чангеротти, Лилиана Абуд, Клаудио Баэс.
Сериал «Моя вторая мама» рассказывает о трудной жизни модельерши Даниэлы Лоренте, которая уходит от мужа-предателя. Он попадает в тюрьму, а главная героиня в отпуске встречает мужчину мечты. Только чтобы обрести счастье, им нужно пройти много испытаний. Актриса Мария Сорте, сыгравшая главную роль, стала одним из секс-символов того поколения.
Сколько слёз пролили над этой мелодрамой зрительницы! Сюжет настолько драматичный и острый, что сдержать эмоции, правда, очень трудно. В 1990 году сериал одержал победу в шести номинациях местной кинопремии.
«Тропиканка» (Tropicaliente).
Жанр: мелодрамаСтрана: БразилияДата выхода: 1994Сколько серий: 194 В главных ролях: Сильвия Пфайфер, Эрсон Капри, Селтон Мелу, Габриэла Алвес, Лусия Алвес, Джованна Антонелли.
Одна из наиболее успешных бразильских теленовелл производства компании Rede Globo (TV Globo) и первый бразильский сериал, показанный в России. Премьера у нас состоялась в 1995 году. Сюжет строится вокруг истории любви юной дочери богача Летисии и рыбака Рамиру. Девушка сбегает из дома к возлюбленному в рыбацкую хижину, позже пару разлучают обстоятельства, но, конечно же, история на этом не заканчивается.
Экзотические пейзажи, яркие истории любви и запутанные интриги не оставили женщин равнодушными. Зрительницы разделились на два лагеря: одним больше нравился главный герой Рамиру, другие предпочитали бунтаря Витора.
В «Тропиканке» появились актрисы Джованна Антонелли и Даниэла Эшкобар, которым тогда было 18 и 25 лет, но их настоящий звёздный час придёт уже в начале нулевых, с также ставшим культовым «Клоном».
«Секрет тропиканки» (Mulheres de Areia).
Жанр: мелодрамаСтрана: БразилияДата выхода: 1993Сколько серий: 201 В главных ролях: Глория Пирес, Маркус Фрота, Гильерме Фонтес, Вивиан Пазмантер.
Бразильская новелла, показанная на нашем телевидении в 1996 году на волне успеха «Тропиканки» и ради этого переименованная — ведь оригинальное название на португальском значит «Женщины из песка». В центре сюжета — сёстры-близнецы, совершенно противоположные по характеру. Одна из них, выдав себя за вторую, выходит замуж за её поклонника. Но впоследствии им придётся поменяться ролями.
Новелла является ремейком одноимённого сериала 1973 года. Исполнительница главных ролей — Глория Пирес, почти полная тёзка Глории Перес — известной сценаристки и писательницы.
«Во имя любви» (Por amor).
Жанр: мелодрамаСтрана: БразилияДата выхода: 1997−1998Сколько серий: 190 В главных ролях: Режина Дуарте, Габриэла Дуарте, Фабио Асунсан, Антонио Фагундес, Сузана Вийера.
Новелла от Globo, в которой мать и дочь в реальности — Режина и Габриела Дуарте — также сыграли самых близких родственниц — Элену и Эдуарду. Обе находят свою любовь, одновременно рожают детей, и Элена идёт на отчаянный шаг — подкладывает своего новорожденного ребёнка дочери, чей малыш умер. Перед тем как тайна откроется, герои пройдут через множество событий, хороших и не очень, но дадут друг другу шанс.
Сериал шёл с огромным успехом и транслировался помимо России и Бразилии в 18 странах мира — много где даже не единожды. Сюжет затронул такие насущные проблемы, как алкоголизм, безответная или одержимая любовь, патологическая ревность, супружеская измена, домашнее насилие.
«Детективное агентство “Лунный свет” (Moonlighting).
Жанр: комедия, мелодрамаСтрана: СШАДата выхода: 1985−1989 годыСколько серий: 66 В главных ролях: Брюс Уиллис, Сибилл Шеперд, Эллис Бисли, Кёртис Армстронг.
В конце 80-х кумиром всех женщин был Брюс Уиллис. Он ещё тогда не снимался в боевиках, а получил известность после выхода сентиментального сериала «Детективное агентство “Лунный свет”.
По сюжету красавицу-модель Мэдди Хейс кинули партнёры и она решает закрыть свои убыточные фирмы, в числе которых «Лунный свет». Однако Дейв Эдисон, глава этой компании, убеждает её вместе с ним начать расследование. Между ними возникает симпатия, а затем и страсть, так что непонятно, за чем интереснее наблюдать: за расследованием или за развитием их отношений.
«Доктор Куин: Женщина-врач» (Dr. Quinn, Medicine Woman).
Жанр: драма, вестернСтрана: СШАДата выхода: 1993−1998 годыСколько серий: 147 + 2 телефильмаВ главных ролях: Джейн Сеймур, Джо Ландо, Шон Туви, Чед Аллен, Орсон Бин.
Сериал «Доктор Куин: Женщина-врач» — нетипичный для российского зрителя, но именно за это его и полюбили. На красивой женщине-враче лежит большая миссия: выжить на Диком Западе в Колорадо-Спрингс и передать свои знания другим. Сериал полон доброты и тепла, чем и покоряет.
Эта драма получила четыре премии «Эмми», а прекрасная актриса Джейн Сеймур стала обладательницей «Золотого глобуса» за роль в этом сериале.
После высокой популярности сериала были сняты два полнометражных фильма: «Доктор Куин, женщина-врач» (1999) и «Доктор Куин, женщина-врач: От сердца к сердцу» (2001).
Бонус.
«Рабыня Изаура», показанная на советских экранах в 1988−89 годах, стала не первой экзотической ласточкой, покорившей наших зрителей, точнее, зрительниц. В 1975 году в СССР продемонстрировали двухчасовую мексиканскую мелодраму «Есения», рассказывающую о приключениях и любовных интригах в жизни девушки Есении, выросшей в цыганском таборе. За год картину посмотрели 91,4 млн зрителей, а кассовых сборов она взяла даже больше, чем культовые до сих пор «Пираты XX века», «Москва слезам не верит» и «Бриллиантовая рука».