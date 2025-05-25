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Два столичных аэропорта временно закрыли на прием самолетов

В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» ввели временные ограничения на работу авиагаваней.

В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» ввели временные ограничения на работу авиагаваней. В данный момент прием и отправка самолетов не производится, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23.35 мск введены в аэропортах “Домодедово” и “Жуковский”. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.

С чем связаны временные ограничения, официально не сообщается. О времени их действия также нет информации.

Ранее сообщалось, что еще в одном российском аэропорте ввели ограничения. Это авиагавань Грабцево в Калуге. Там меры безопасности были приняты в 21:45.