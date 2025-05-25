Два столичных аэропорта временно закрыли на прием самолетов

В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» ввели временные ограничения на работу авиагаваней. В данный момент прием и отправка самолетов не производится, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23.35 мск введены в аэропортах “Домодедово” и “Жуковский”. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.
С чем связаны временные ограничения, официально не сообщается. О времени их действия также нет информации.
Ранее сообщалось, что еще в одном российском аэропорте ввели ограничения. Это авиагавань Грабцево в Калуге. Там меры безопасности были приняты в 21:45.