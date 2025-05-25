Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реестр должников по алиментам официально заработал в России

На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов начал функционировать общедоступный реестр граждан, уклоняющихся от выплаты алиментов. В этом убедился корреспондент URA.RU.

Должники будут находиться в реестре до момента погашения задолженности.

На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов начал функционировать общедоступный реестр граждан, уклоняющихся от выплаты алиментов. В этом убедился корреспондент URA.RU.

Так называемый «черный список» лиц, имеющих задолженности по алиментам, теперь размещен на главной странице сайта ФССП России в разделе «Узнай о своих долгах». Руководитель ведомства Дмитрий Аристов отмечал, что сведения о должниках по алиментам будут находиться в реестре в открытом доступе до момента полного погашения ими всех обязательств.

С 25 мая в РФ начал функционировать открытый реестр недобросовестных плательщиков алиментов. В этот перечень будут включены сведения о гражданах, привлеченных к уголовной или административной ответственности за неуплату, а также находящихся в розыске. Как правило, такие лица не имеют официального трудоустройства, проживают вне места регистрации и скрывают источники дохода. Ожидается, что введение публичного реестра поспособствует снижению задолженности по алиментам, однако эксперты отмечают необходимость дополнительных мер для совершенствования системы взыскания выплат на содержание детей. Подробности — в материале URA.RU.