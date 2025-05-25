Реестр должников по алиментам официально заработал в России

С 25 мая в РФ начал функционировать открытый реестр недобросовестных плательщиков алиментов. В этот перечень будут включены сведения о гражданах, привлеченных к уголовной или административной ответственности за неуплату, а также находящихся в розыске. Как правило, такие лица не имеют официального трудоустройства, проживают вне места регистрации и скрывают источники дохода. Ожидается, что введение публичного реестра поспособствует снижению задолженности по алиментам, однако эксперты отмечают необходимость дополнительных мер для совершенствования системы взыскания выплат на содержание детей. Подробности — в материале URA.RU.