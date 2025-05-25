Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ заявили о пытках со стороны ВСУ.

«Бригада “Азов” издевались, избивали. Ну, как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру», — заявил один из российских военных на видеозаписи, размещенной в telegram-канале «Известий». Другой солдат сообщил, что их жестоко избивали и унижали, и эти воспоминания для него очень тяжелы.