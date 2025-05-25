Собянин: Силами ПВО Минобороны уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву

Еще об одном сбитом вражеском БПЛА, который направлялся в Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Ранее, в ночь на 25 мая, Сергей Собянин также сообщал о нескольких сбитых беспилотниках. Так, в 23.51 по московскому времени мэр сообщил о двух БПЛА, которые были успешно сбиты российскими силами ПВО.
Чуть позднее, в 00:33 Собянин сообщил еще о трех сбитых беспилотниках.
Росавиация также информировала о введении временных ограничений на полеты в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Она начали действовать с 23:23 по мск 24 мая.
Всего, согласно информации Минобороны России, в период с 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая над российскими регионами были уничтожены 95 вражеских беспилотников.