Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил о передаче «Абрамсов» Владимиру Зеленскому во время встречи в Риме. Сейчас техника находится «в пути», но, по данным американских СМИ, может быть временно задержана на территории Польши.
Какая модификация «Абрамсов» достанется ВСУ.
Передаваемые танки — M1A1 Abrams AIM, поставленные Австралии ещё в 2004 году. За два десятилетия они не участвовали в боевых действиях, но значительно износились. Именно это и стало причиной их замены на более современные M1A2 SEPv3.
— Эти машины давно устарели, и их передача Украине — не более чем попытка утилизировать старую технику, — отмечает Military Watch Magazine.
По сравнению с предыдущей партией, включавшей танки M1A1 SA, новые поставки выглядят ещё слабее — как по защите, так и по электронике.
Отличия M1A1 AIM и SA: в чём проблема?
Модификация AIM Block I включает лишь базовые обновления:
тепловизор 2-го поколения;улучшенную радиосвязь;терминал FBCB2 для координации действий.
А вот SA-модификация обладает значительно усиленной бронёй, включая:
урановую броню 3-го поколения;динамическую защиту ARAT-1;модернизированную электронику.
Почему «Абрамсы» становятся лёгкой мишенью.
Даже танки SA показали крайне низкую эффективность на поле боя. ВС России регулярно уничтожали их:
ПТРК и артиллерией;дронами-камикадзе;в танковых дуэлях.
Или они просто застревали в грязи.
Из 31 танка на линии соприкосновения осталось только 12 — остальные выведены в тыл.
Теперь ВСУ получат ещё более уязвимые машины, по сути — танки уровня 1980-х годов. Их лобовая защита слабее, а крыша практически не защищена от атак БПЛА.
— Это война беспилотников. А крыша «Абрамса» — его самое уязвимое место, — сказали австралийские военные.
Итог: бесполезный хлам на украинском фронте.
Если Украина получит базовые M1A1, а не даже AIM Block I, это будет означать фактическую передачу устаревшей бронетехники без защиты, которая не способна выжить в условиях современной войны.
Даже если речь идёт о слегка модернизированной версии, танки из Австралии вряд ли окажут серьёзное влияние на ситуацию на фронте. Они обречены повторить судьбу предыдущих «Абрамсов», уничтоженных российскими силами.