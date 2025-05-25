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Реестр алиментщиков заработал на сайте российской ФССП

Сведения о неплательщиках алиментов выложили в открытый доступ на сайте ФССП.

Источник: Комсомольская правда

Общедоступный реестр алиментщиков заработал на сайте российской Федеральной службы судебных приставов с воскресенья 25 мая. Сервис доступен здесь.

Чтобы уточнить информацию о должнике, необходимо на главной странице сайта ФССП найти раздел «Узнай о своих долгах», нажать на плашку «Злостные неплательщики алиментов» и ввести его фамилию и имя, а также указать регион. В реестр занесены сведения о тех, кто привлечен к ответственности (административной либо уголовной) за неуплату алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Напомним, информация о должнике будет находиться в реестре до тех пор, пока он полностью не погасит задолженность. При этом неплательщика уведомят о включении в реестр или исключении из него в течение суток.

Накануне сообщалось, что реестр на старте будет содержать около 190 тысяч записей.

Ранее депутат Госдумы Чаплин высказал мнение, что список станет мощным инструментом давления на безответственных родителей.