Генконсульство Китая в Хабаровске не будет работать 2 июня

Генеральное консульство КНР в Хабаровске временно приостановит работу 2 июня. Об этом рассказали в официальном аккаунте консульства в соцсети WeChat. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Причина — национальный китайский праздник Дуаньу, который известен как день лодок-драконов. В Китае он будет отмечаться с 31 мая по 2 июня. Эти дни объявлены выходными.
2 июня консульский отдел в Хабаровске не будет принимать посетителей и оформлять документы. Жителям и предпринимателям советуют учесть это при планировании визитов. Работа возобновится в обычном режиме 3 июня.