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Генконсульство Китая в Хабаровске не будет работать 2 июня

Дипмиссия приостанавливает прием жителей из-за китайского праздника Дуаньу.

Источник: Комсомольская правда

Генеральное консульство КНР в Хабаровске временно приостановит работу 2 июня. Об этом рассказали в официальном аккаунте консульства в соцсети WeChat. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Причина — национальный китайский праздник Дуаньу, который известен как день лодок-драконов. В Китае он будет отмечаться с 31 мая по 2 июня. Эти дни объявлены выходными.

2 июня консульский отдел в Хабаровске не будет принимать посетителей и оформлять документы. Жителям и предпринимателям советуют учесть это при планировании визитов. Работа возобновится в обычном режиме 3 июня.