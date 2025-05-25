Фальков: бюджетные места в вузах будут распределять по госзаданию

В системе распределения бюджетных мест в российских вузах ожидаются значительные изменения.
Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ, отныне часть мест будет распределяться в рамках конкурсного отбора, тогда как другая часть — по государственному заданию, сформированному на основе потребностей регионов и экономики страны в целом.
Подобный подход, по мнению ведомства, позволит одновременно сохранить конкуренцию между университетами и целенаправленно формировать кадровый потенциал для приоритетных сфер.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также объявил о масштабной реформе образовательных программ. Планируется введение унифицированного образовательного ядра для ряда направлений подготовки, что, как предполагается, создаст единое академическое пространство, упростит студенческую мобильность и снизит бюрократическую нагрузку на преподавателей.
Особое внимание будет уделено практическому компоненту обучения. Его планируют существенно расширить, при этом обязательной станет практика на базах ведущих предприятий и отраслевых лидеров. Кроме того, в учебных курсах каждой профессиональной области предполагается формирование «фундаментального ядра», которое обеспечит единую базу знаний для всех студентов данной специальности.
Между тем в России стало известно, что в некоторых школах проходит пилотный проект — уроки «Моя семья», в рамках которых есть раздельное обучение мальчиков и девочек.