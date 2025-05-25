Захарова уличила во лжи замглавы МИД Украины Кислицу: Вот в чём он соврал

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила во лжи заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу. Ранее Кислица заявил, что во время переговоров России и Украины в Стамбуле, которые прошли 16 мая, делегации общались через переводчика. Захарова указала на то, что украинские переговорщики использовали русский язык в общении с российской делегацией. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.
«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — написала Захарова.
Напомним, журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов также информировал, что переговоры между Россией и Украиной велись на русском языке без привлечения переводчика для украинской стороны.
Ранее Мария Захарова заявила, что власти Украины крадут у своих граждан русский язык, но говорят на нем даже на официальных переговорах.
Тем временем в Раде возмутились спектаклем украинской делегации в Стамбуле, внезапно «забывшей» русский язык.