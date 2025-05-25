Захарова уличила во лжи замглавы МИД Украины Кислицу: Вот в чём он соврал

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила во лжи заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу. Ранее Кислица заявил, что во время переговоров России и Украины в Стамбуле, которые прошли 16 мая, делегации общались через переводчика. Захарова указала на то, что украинские переговорщики использовали русский язык в общении с российской делегацией. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.