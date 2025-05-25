Росавиация: во Внуково ввели ограничения на полеты

Ночью 25 мая во Внуково ввели ограничения на полеты.
Во Внуково с 01:17 по Москве были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения коснулись всех рейсов, следующих в столичный аэропорт и вылетающих из него. Об этом сообщили в Росавиации.
«С 01:17 мск в международном аэропорту Внуково действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты в установленном порядке и направлены на обеспечение безопасности полетов», — говорится в telegram-канале «Представитель Росавиации».
Ранее URA.RU сообщало, что ограничения на полеты, действовавшие в Домодедово и Жуковском, были сняты 25 мая с 01:05 мск. Они вводились для обеспечения безопасности. При этом аналогичные меры начали действовать во Внуково с 01:17 мск.